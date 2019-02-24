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Чудотворная икона Божией Матери «Всецарица» прибудет в Нижний Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Чудотворная икона Божией Матери «Всецарица» прибудет в Нижний Тагил

Сегодня, 11:00Свободное времяФото: Нижнетагильская епархия Русской Православной Церкви
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