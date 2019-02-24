Чудотворная икона Божией Матери «Всецарица» прибудет в Нижний Тагил

25 февраля в 17.00 в храме в честь Воскресения Христова, расположенного на улице Лесная, 20, состоится встреча чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица». Икона прибудет из Ватопедского монастыря, который находится Святой горе Афон.

Икона пробудет в храме до 3 марта. По сообщению пресс-службы Нижнетагильской епархии, особенно к «Всецарице» обращаются страдающие онкозаболеваниями люди.