Во всероссийском проекте «Большие гастроли» примут участие театры из Нижнего Тагила

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В октябре Нижнетагильский театр кукол обменяется актерами с театром «Буратино» из Магнитогорска. Тагильчане поставят юным зрителям спектакль для всех возрастов «Большое путешествие маленькой тучки». Для зрителей от пяти лет актеры покажут сказку «Дюймовочка» и «Сказку о капризной Принцессе и Короле лягушек», сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.
Магнитогорцы покажут тагильчанам постановки от двух лет «Рукавичку», от шести лет «Калиф-аист» и от трех лет «Муха-Цокотуха».
Драмтеатр обменяется актерами с Ачинским драматическим театром Красноярского края в октябре.
Отмечается, что участие в программе «Большие гастроли» непросто из-за высокой конкуренции, а для некоторых культурных заведений это единственная возможность съездить на гастроли.
Напомним, 16 февраля сообщалось, как спектакли тагильских театров попали в афишу конкурса «Браво-2020».