Во всероссийском проекте «Большие гастроли» примут участие театры из Нижнего Тагила

В октябре Нижнетагильский театр кукол обменяется актерами с театром «Буратино» из Магнитогорска. Тагильчане поставят юным зрителям спектакль для всех возрастов «Большое путешествие маленькой тучки». Для зрителей от пяти лет актеры покажут сказку «Дюймовочка» и «Сказку о капризной Принцессе и Короле лягушек», сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.