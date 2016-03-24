Нижний Тагил - в десятке самых опасных городов России (ФОТО)

Третье место с конца Нижний Тагил занял в рейтинге опасных городов страны по версии порталов Avito.ru и Domofond.ru. Суть опроса такова: респонденты оценивали высказывание «Я живу в безопасном городе и не боюсь идти домой в темное время суток» по десятибалльной шкале, где максимум – это абсолютное согласие с высказыванием.

954 тагильчан, участвующих в опросе, оценили безопасность нашего города на 6,1 баллов. Кстати, такое же количество набрали еще четыре города. А лидером списка стал Волгоград - свою безопасность местные жители оценивают всего в 5,7 баллов.

В городе Грозный, по мнению его жителей, напротив, можно выходить ночью на улицу, не боясь за свою жизнь. В рейтинге город-победитель набрал 9,1. Как можно заметить, разница между лидером рейтинга и аутсайдером всего 3,3 балла.

Нижний Тагил уже не первый раз занимает первые строчки антирейтинга. Несколько недель назад Росстат включил наш город в ТОП-10 загрязненных городов России. Может быть, поэтому в Нижнем Тагиле практически самая дешевая жилплощадь?