В городской библиотеке Нижнего Тагила открылась выставка запрещенных книг

Центральная городская библиотека открыла выставку запрещенных книг. Это те издания, которые в разных странах и в разное время были не одобрены цензурой. Экспозиция напоминает тагильчанам, что даже известные и любимые с детства книги когда-то были нежелательны к прочтению. Запрещали издания по политическим, религиозным, сексуальным и социальным мотивам. Сейчас многие из этих книг дети изучают в школах.

Например, роман «Приключения Гекльберри Финна», написанный американским писателем Марком Твеном в конце 19 века, и сегодня становится предметом спора о том, усиливает ли он расистские стереотипы. Сказку Петра Ершова «Конек-горбунок» во времена Николая I признали непедагогической и даже нашли в ней порнографические элементы. А любимая с детства «Алиса в стране чудес» была подвержена гонениям в Китае: в 1931 году правитель одной из китайских провинций установил правило, согласно которому животные не имели право пользоваться человеческим языком. А любому, кто уравнивал бы животных и людей, грозила смерть.

На выставке представлено более 50-ти запрещенных книг. Среди них: «Лолита» Владимира Набокова, которую отказались издавать в нескольких странах мира, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, повести Михаила Зощенко. Кроме того, одна из самых популярных в мире, серия книг о волшебнике Гарри Поттере: против произведений британской писательницы Джоан Роулинг выступали многие родители и школьные советы за изображения смерти, зла и ненависти и пропаганды колдовства. А «настольная книга» девочек-подростков «Сумерки» была подвержена критики за сексуальную откровенность и несоответствие канонам религий.

Познакомиться с запрещенными изданиями можно до 31 марта. А заинтересовавшие книги посетители смогут взять почитать домой.