Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
150 школьников сыграли в «Малахитовый квест» на набережной Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

150 школьников сыграли в «Малахитовый квест» на набережной Нижнего Тагила (ФОТО)

24 марта 2017, 19:40Свободное времяДенис Таратонов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?