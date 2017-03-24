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Критики Нижнего Тагила разделились в оценках спектакля «С широко закрытыми глазами»: от «тритонов на сцене» до «балетного театра» (ФОТО)
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Критики Нижнего Тагила разделились в оценках спектакля «С широко закрытыми глазами»: от «тритонов на сцене» до «балетного театра» (ФОТО)

24 марта 2017, 12:45Свободное времяПавел Щербина
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