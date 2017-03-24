Критики Нижнего Тагила разделились в оценках спектакля «С широко закрытыми глазами»: от «тритонов на сцене» до «балетного театра» (ФОТО)

После того, как артисты исполнили свои роли на сцене, они присоединились к присутствующим в зале критикам, журналистам, чиновникам и неравнодушным, чтобы услышать их точку зрения о постановке.

Начальник управления культуры администрации Нижнего Тагила, напомним, в своём выступлении отметила, что власти не будут препятствовать постановке. Её дальнейшую судьбу предстоит решить зрителю.

Это решение было оглашено после того, как своё мнение о спектакле высказали профессиональные театральные критики. Первой высказалась кандидат искусствоведения, член секции критики - Людмила Геннадьевна Щербакова. Пьесу она назвала сложной для постановки :

Пьеса, как и все пьесы Стринберга, очень сложная. Поэтико-психологического и экспрессивного плана.

На фото: Людмила Щербакова.

По словам критика, спектакль является непривычным для зрителя Нижнего Тагила:

В зале, где происходит эта премьера, сложилась определённая традиция, привычка воспринимать сюжет в жизнеподобном ключе. Воспринимать доступный, сюжетный, вербальный театр, изложенный на понятном языке. Продукт, который мы видели сегодня, не вписывается в данный формат исходя из того, что выбран этот автор. Мы с вами сегодня видели поэтический спектакль. Режиссеру удалось провести поэтическо-метафорическую линию от начала до конца спектакля поделилась Людмила Щербакова.

Людмила Щербакова отметила, что знает о конфликтной ситуации, предшествовавшей премьере спектакля. Работа режиссера была признана выразительной и заслуживающей внимания.

Я много слышала о том, что предваряло и окружало появление этого спектакля. Не то, чтобы меня разочаровало отсутствие каких-то явных сексуальных сцен, но было очень странно сопоставить то, что я слышала до этого, с тем, что я видела на сцене. На сцене я видела художественный, очень жизненный, почти балетный театр. Очень выразительный отметила критик Людмила Щербакова.

На фото: момент из спектакля.

Разговор о контексте, в котором родился спектакль, продолжила другой профессиональный театральный критик – Наталья Решетникова.

Я слышала о том, что спектакль сложный, который некоторые люди не принимают, что даже сложилась некая конфликтная ситуация. Странно, что предварительный показ проходит при неполном зале. Очень странно видеть в зале чиновников. Мне это напомнило 70-ые и 80-ые годы, когда существовала система приёмки спектаклей. Когда чиновники партии могли по своему усмотрению допускать или не допускать спектакли.

Критик в целом положительно оценила работу режиссера, а также исполнителей главных ролей, согласившись с коллегой, что работать им пришлось с очень сложным материалом.

Пока не знаю судьбу этого спектакля, но уважаю, как сложный и неоднозначный эксперимент. Уважаю! -- высказалась критик Наталья Решетникова.

На фото: момент из спектакля.

Во время обсуждения было предоставлено слово и тем, кому спектакль пришёлся не по душе. От их лица высказался литератор Василий Овсепьян.

На самом деле, никто не был против этого спектакля. Вопрос в другом:Первое: спектакль делается на муниципальные деньги. Значит, не делаются другие спектакли. Второе: кто против того, чтобы в городе существовала экспериментальная площадка, на которой ставились подобные сложные спектакли? Третье: можете ли вы привести на этот спектакль 14-15-летних детей? Я знаю, что стоит ограничение по возрасту. Напомню, что у нас написано - «Молодёжный театр» и в скобочках – театр юного зрителя. Кроме того, мне не нравится однолинейность в постановках Захаровой. Четыре спектакля я смотрю, в четырёх спектаклях артисты ползают по сцене как тритоны. Я не понимаю, почему всё это происходит в горизонтальном пространстве высказал своё мнение член Союза журналистов России, член Союза писателей России, журналист – Василий Овсепьян.

Таким образом, многие представители театральной общественности 23 марта смогли составить своё мнение о спектакле и даже высказать его.

Остальным же тагильчанам возможность оценить работу тагильских актёров и режиссера Татьяны Захаровой на сцене «Молодёжного театра» представится уже сегодня. 24 марта в 18:00 состоится премьера спектакля. 25 марта (в субботу) следующий показ.