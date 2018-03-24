Сильнейшие лыжники среди сотрудников полиции определились в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Ежегодная спартакиада состоит из девяти видов спорта. 22 марта прошли соревнования по лыжным гонкам, в которых приняли участие сотрудники полиции, ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области и второй отряд Федеральной противопожарной службы. Результаты подводили в командном зачёте, среди команд из офицерского состава и в личном первенстве.