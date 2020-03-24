На Урале водители станцевали в спецкостюмах против коронавируса под песню Little Big
Сегодня, 20:11Свободное времяФото: скрин видеоролика
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Водители транспортной компании из Екатеринбурга станцевали в защитных костюмах под песню Little Big.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Сотрудники автобусной компании «АвЭлла» сняли ролик, в котором они в защитных костюмах и масках танцуют под песню группы Little Big, и моют салон автобуса.
Компания выполняла междугородние рейсы, а также занималась перевозкой людей на крупные мероприятия. Из-за эпидемии коронавируса водители остались без работы и решили поучаствовать в челлендже, запущенном музыкантами.
Напомним, группа Little Big должна была представлять Россию на Евровидении с песней «Uno», однако из-за коронавируса песенный конкурс перенесли на 2021 год.
На Урале водители станцевали в спецкостюмах против коронавируса под песню Little BigВидео
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Видео: Ксения Фикс/youtube
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