Нижнетагильский театр кукол приглашает на онлайн-представления
Сегодня, 09:25Свободное времяФото: Нижнетагильский театр кукол
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Во время карантина Нижнетагильский театр кукол организовал для своих зрителей онлайн-представления. Не выходя из дома, юные театралы смогут посмотреть представления и посетить закулисье.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
В ближайшее время выйдет очередной выпуск программы «Куклы в городе». В нем театральные персонажи разыгрывают сценки на улицах города, устраивают перфомансы и развлекают горожан. Также театр запускает онлайн-проект «Домашние сказки». В нем с использованием кукол и реквизита актеры читают известные сказки.
Помимо этого, тагильчан приглашают побывать в онлайн-музее исторических кукол, полистать журнал «Такая вот Петрушка» из которого можно больше узнать о театральной жизни.
Директор театра кукол Татьяна Ткачева рассказывает, что, несмотря на карантин, за кулисами во всю кипит работа: идет подготовка к новым проектам и спектаклям.
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