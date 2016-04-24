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8 мая Свердловская область открывает новый сезон сплавов по реке Чусовая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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8 мая Свердловская область открывает новый сезон сплавов по реке Чусовая

24 апреля 2016, 11:20Свободное времяТимофей Данилов
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