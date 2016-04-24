8 мая Свердловская область открывает новый сезон сплавов по реке Чусовая

В этом году событийное туристическое мероприятие «Открытие сплава по Чусовой» состоится накануне Дня победы - 8 марта. Ожидается, что главная изюминка открытия - театрализованный сплав «Барин вернулся», выйдет на новый уровень.

А все потому, что по итогам 2015 года этот проект обрел поддержку областного Правительства. В прошлый раз на костюмированный сплав вышло полтысячи свердловчан. В этом году организаторы планируют привлечь еще больше гостей.

«Демидовский сплав» - это своего рода «театр на воде»: артисты Нижнетагильского молодежного театра разыгрывают настоящий спектакль. Так, происходит своеобразное объединение эпох и культур, прошлого и настоящего: вместе с жителями Свердловской области в сплаве принимают участие «дворяне», «холопы», «скоморохи», «чиновники», «аборигены манси». Как отмечают организаторы, такая пестрота всегда была присуща реке Чусовой.

Впрочем, богатая развлекательная программа ждет и тех, кто не выйдет на реку, а останется на пристани деревни Усть-Утка. Пока одни будут сплавляться по Чусовой в компании династии Демидовых, другие примут участие в народных ярмарках и гуляниях, организованных на берегу.

Открытие сезона - 8 мая в 12:00. А в 19:00 будет организована доставка туристов на Демидовскую пристань.

Организаторами мероприятия выступают Нижнетагильский центр развития туризма, природный парк «Река Чусовая», а также областное правительство и туркомпания «Костер-тур».