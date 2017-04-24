«Дети рулят»: XI Международный вокально-хореографический эстрадный конкурс состоялся в Нижнем Тагиле
24 апреля 2017, 17:30Свободное время
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XI Международный вокально-хореографический эстрадный конкурс «Дети рулят» прошел в Нижнем Тагиле на сцене ДК НТМК.
Сюжеты: Нижний Тагил
Поучаствовать в мероприятии в ДК НТМК приехали детские эстрадные коллективы со всего города. Конкурс длился с 20 по 23 апреля. Уместить в один день все концертные номера оказалось невозможно.
В конкурсе приняли участие несколько студий Городского Дворца молодежи. Призовые места заняли: образцово-танцевальная студия «Питер Пэн», образцово-танцевальная студия «Модерн» и студия танца «Грани».
Конкурсантов оценивало профессиональное жюри. Все участники получили дипломы и памятные призы, сообщается на сайте Городского Дворца молодежи.
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