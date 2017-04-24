Тагильчане в майские праздники будут отдыхать 7 дней
24 апреля 2017, 10:10Свободное время
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У жителей всех регионов России началась последняя трудовая неделя перед предстоящими длинными праздничными выходными.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно указу, утвержденному Правительством России, россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а затем с 6 по 9 мая. В общей сложности получается 7 выходных дней.
Жителям города осталось только подготовить план праздничных мероприятий. Как интересно провести выходные можно посмотреть в разделе «Афиша» на TagilCity.
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