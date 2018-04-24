Этнограф из Чехии написал книгу по мотивам дела о тагильских сутенёрах (ФОТО)

Этнограф рассказал, что в Россию он ездит более двадцати лет, где знакомится с местными жителями, представителями самых разных профессий. Он читает газеты, в которых нередко описываются криминальные истории.

В какой-то момент Томаш понял, что хочет написать детектив, в котором соединились бы особенности края и криминальная история, пишет E1.ru.

На автобусной остановке стоял человек, которому я предложил его подвезти. По пути он рассказал мне, что сам когда-то был следователем. Объяснил, где находится это место и кто занимался расследованием этого дела. То есть эта случайная встреча помогла мне найти информацию рассказал этнограф.

Томаш уточнил, что не собирал обширный материал, поскольку не собирался писать реальную историю. В книге есть многое о жизни коренных жителей Урала, а место преступления автор поменял.

Фото: Instagram

Напомним, в 2007 году в окрестностях Нижнего Тагила нашли 15 тел молодых женщин, которых убили сутенёры за отказ заниматься проституцией. Самая крупная братская могила была обнаружена в Лёвихе. Дело является одним из самых громких в истории региона.