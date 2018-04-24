Тагильчане смогут увидеть фильмы в 3D в к/т «Красногвардеец» (ВИДЕО)
24 апреля, 13:05Свободное время
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Новая акустическая система объемного звука и режим 3D появятся в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Теперь в кинотеатре можно будет посмотреть фильмы в режиме 3D. Также там установят цифровую систему кинопроекции, заменят акустику, экран и кресла. Старое оборудование перенесут в малый зал, где продолжат показ фестивальных фильмов.
У нас своя ниша, у нас свои зрители – это дети, учащиеся, ветераны, пенсионеры. Я думаю, что вполне будет доступный билет, не дороже 200 рублей рассказала директор кинотеатра Зоя Копысова.
Открытие нового зала «Красногвардейца» запланировано на День города. Во время ремонта кинотеатр не прекращает свою работу.
Видео: ТК «Телекон»
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