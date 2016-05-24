Сегодня в Нижнем Тагиле состоится вручение Премии «Человек года 2016»

Эти люди - одни из лучших в своей сфере. Их заслуги отмечены различными дипломами, наградами и званиями. А сегодня, 24 мая, станет известно, кто же из номинантов получит почетное звание «Человек года 2016».

Зрительское голосование продлится до 18.00, и у каждого из наших читателей есть шанс отдать голос за любого из номинантов. А жюри уже заканчивает свое голосование в номинациях, поэтому совсем скоро имена победителей в строжайшей тайне будут запечатаны в конверты и подготовлены для объявления на церемонии.

И еще одной интригой мероприятия станет сама статуэтка, которую получит каждый из победителей. В этом году статуэтка ручной работы изготовлена из бука и вручную расписана - по эксклюзивному заказу TagilCity.ru. В редакции, конечно, уже много фотографий статуэток (они получились невероятно красивыми!), но организаторы решили рассекретить главный приз для каждого победителя уже во время самой церемонии. Начало регистрации - в 18.00, церемония вручения начнется в 19.00. Мероприятие состоится в ДК им. Окунева. Вход по пригласительным билетам.