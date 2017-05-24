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Пока только из щебёнки: первые дорожки появились в парке «Народный» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пока только из щебёнки: первые дорожки появились в парке «Народный» в Нижнем Тагиле

24 мая 2017, 19:05Свободное времяДенис Таратонов
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