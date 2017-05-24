Пока только из щебёнки: первые дорожки появились в парке «Народный» в Нижнем Тагиле
В начале мая в Нижнем Тагиле в будущем парке «Народный» началась планировка и разбивка территории — для обустройства основных дорожек туда стали грузовиками свозить крупный щебень. Сейчас им отсыпаны две дороги — одна следует изгибам берега, а вторая пересекает территорию парка напрямую.
На этой неделе в будущий парк возят более мелкий щебень, а берега ровняют при помощи катка. В будущем их посыплют речной галькой, что будет препятствовать вымыванию земли в период паводка. Чтобы территория парка была ровной, туда завозят землю. Впоследствии её разровняют при помощи экскаватора.
Сегодня, 24 мая, с деловым визитом в Нижнем Тагиле побывал ВРИО губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. В числе прочих мест он посетил стройку парка «Народный» и ознакомился с проектом. Евгений Куйвашев предложил заявить проект строительства парка в федеральную программу, что позволит привлечь на его реализацию порядка 100-150 миллионов рублей. Уже сегодня ВРИО губернатора дал поручения, позволяющие оказать строительству необходимую финансовую поддержку.
Сама территория парка «Народный» за последние несколько недель претерпела значительные изменения. В первых числах мая там были завершены работы по перемещению грунтов и вывозу мусора, который остался там после строительства двух мостов. После этого рабочие проложили часть основных дорожек и завезли землю, чтобы выровнять поверхность почвы. Планировка будущего парка начала становиться более заметной.
Как сообщает администрация Нижнего Тагила, асфальтирование дорожек должно начаться в июле. В течение лета будет также создана система освещения парка. Осенью будут высажены деревья и кустарники. Обустройство детских и спортивных площадок намечено на 2018 год.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru