Пока только из щебёнки: первые дорожки появились в парке «Народный» в Нижнем Тагиле

На этой неделе в будущий парк возят более мелкий щебень, а берега ровняют при помощи катка. В будущем их посыплют речной галькой, что будет препятствовать вымыванию земли в период паводка. Чтобы территория парка была ровной, туда завозят землю. Впоследствии её разровняют при помощи экскаватора.

Сегодня, 24 мая, с деловым визитом в Нижнем Тагиле побывал ВРИО губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. В числе прочих мест он посетил стройку парка «Народный» и ознакомился с проектом. Евгений Куйвашев предложил заявить проект строительства парка в федеральную программу, что позволит привлечь на его реализацию порядка 100-150 миллионов рублей. Уже сегодня ВРИО губернатора дал поручения, позволяющие оказать строительству необходимую финансовую поддержку.

Фото официального сайта Нижнего Тагила

Сама территория парка «Народный» за последние несколько недель претерпела значительные изменения. В первых числах мая там были завершены работы по перемещению грунтов и вывозу мусора, который остался там после строительства двух мостов. После этого рабочие проложили часть основных дорожек и завезли землю, чтобы выровнять поверхность почвы. Планировка будущего парка начала становиться более заметной.

Как сообщает администрация Нижнего Тагила, асфальтирование дорожек должно начаться в июле. В течение лета будет также создана система освещения парка. Осенью будут высажены деревья и кустарники. Обустройство детских и спортивных площадок намечено на 2018 год.