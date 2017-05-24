Студия «Театр за столом» завершил первый творческий сезон в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Встреча в библиотеке была посвящена творчеству поэтов 60-х годов, когда в Советском Союзе царил период расцвета живописи, театра, литературы. Стихи известных поэтов – Беллы Ахмадуллиной, Евгения Евтушенко, Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского – в завершение вечера прочли участники мероприятия.

Литературная постановка стала ярким итогом творческого сезона «Театра за столом». Студия была открыта в конце 2016 года, тогда для гостей, людей с ограниченными возможностями здоровья, были смонтированы роллопандус и подъемник.

Студия позволила инвалидам открыть для себя новое увлечение. За месяцы своей работы участники студии показали несколько постановок, причем не только на площадке Центральной библиотеки. Побывали участники и в качестве зрителей в театрах Нижнего Тагила.

А накануне в рамках акции «Библионочь» актеры сыграли спектакль в библиотеке №7. Добавим, что участница студии Татьяна Новикова на фестивале-конкурсе «Возьмемся за руки, друзья…» получила диплом первой степени в номинации «Художественное слово». Сейчас участники творческого клуба соберутся только в конце августа.

Фото: Центральная библиотека Нижнего Тагила