Студия «Театр за столом» завершил первый творческий сезон в Нижнем Тагиле (ФОТО)
В минувший понедельник, 22 мая, в главной библиотеке Нижнего Тагила была представлена постановка «Прорабы духа». Литературное произведение подготовили участники студии «Театр за столом».
Встреча в библиотеке была посвящена творчеству поэтов 60-х годов, когда в Советском Союзе царил период расцвета живописи, театра, литературы. Стихи известных поэтов – Беллы Ахмадуллиной, Евгения Евтушенко, Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского – в завершение вечера прочли участники мероприятия.
Литературная постановка стала ярким итогом творческого сезона «Театра за столом». Студия была открыта в конце 2016 года, тогда для гостей, людей с ограниченными возможностями здоровья, были смонтированы роллопандус и подъемник.
Студия позволила инвалидам открыть для себя новое увлечение. За месяцы своей работы участники студии показали несколько постановок, причем не только на площадке Центральной библиотеки. Побывали участники и в качестве зрителей в театрах Нижнего Тагила.
А накануне в рамках акции «Библионочь» актеры сыграли спектакль в библиотеке №7. Добавим, что участница студии Татьяна Новикова на фестивале-конкурсе «Возьмемся за руки, друзья…» получила диплом первой степени в номинации «Художественное слово». Сейчас участники творческого клуба соберутся только в конце августа.
Фото: Центральная библиотека Нижнего Тагила
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