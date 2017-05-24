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Студия «Театр за столом» завершил первый творческий сезон в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Студия «Театр за столом» завершил первый творческий сезон в Нижнем Тагиле (ФОТО)

24 мая 2017, 07:00Свободное время
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