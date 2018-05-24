Надпись «Возьми ребенка за руку» появится у пешеходных переходов в Нижнем Тагиле
24 мая, 22:25Свободное время
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В конце мая в Нижнем Тагиле стартует акция под названием «Возьми ребенка за руку». Акция призвана снизить детский травматизм на дорогах.
Сюжеты: Нижний Тагил
На следующей неделе на тротуарах города появятся надписи «Возьми ребёнка за руку».
Надписи сделают сотрудники ГИБДД и члены клуба «Тагил без ям» перед пешеходными переходами, чтобы привлечь внимание родителей юных тагильчан. Акция проводится для снижения уровня детского травматизма на дорогах Нижнего Тагила, сообщает ОД «Тагил без ям».
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