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Надпись «Возьми ребенка за руку» появится у пешеходных переходов в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Надпись «Возьми ребенка за руку» появится у пешеходных переходов в Нижнем Тагиле

24 мая, 22:25Свободное время
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