Дети-сироты из Нижнего Тагила прошли в финал регионального конкурса творчества

Три коллектива детей из Нижнего Тагила приняли участие в итоговой части конкурса. Ребята из театральной студии «Лицедеи» показали номер «Мой герой», танцоры группы «Серпантин» выступили с программой «Танцевальная шкатулка», а дети из коллектива «Смэш» представили барабанное шоу «Энергия».