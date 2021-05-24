Дети-сироты из Нижнего Тагила прошли в финал регионального конкурса творчества

Дети-сироты из Нижнего Тагила прошли в финал регионального конкурса творчества
Дети-сироты из Нижнего Тагила прошли в финал регионального конкурса творчества
Сегодня, 13:22Свободное времяФото: Пресс-служба Министерства социальной политики Свердловской области
Коллективы детей-сирот из Нижнего Тагила прошли в финал конкурса детского творчества в Свердловской области.

17 коллективов выступили в финальной части конкурса. В общей сложности на мероприятие заявились более 130 коллективов, состоящих из 200 детей, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Министерства социальной политики Свердловской области.

Три коллектива детей из Нижнего Тагила приняли участие в итоговой части конкурса. Ребята из театральной студии «Лицедеи» показали номер «Мой герой», танцоры группы «Серпантин» выступили с программой «Танцевальная шкатулка», а дети из коллектива «Смэш» представили барабанное шоу «Энергия».

Фото:Пресс-служба Министерства социальной политики Свердловской области

Мероприятие вела участница-финалистка из Екатеринбурга. Видеозаписи работ выставлены на общественное голосование.

Напомним, 17 мая сообщалось, как школьницы из Нижнего Тагила стали финалистками конкурса WorldSkills Russia-2020.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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