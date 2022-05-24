Фестиваль «Молодая семья» в юбилейный двадцатый раз состоится в Нижнем Тагиле

Организует фестиваль управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Тагила и МБУ «Городской дворец молодежи». Присоединиться к празднику могут молодые (от 18 до 35 лет) супружеские пары с детьми. Заявки можно послать с 15 мая по 30 июня по адресу molodaysemy@yandex.ru. Сам фестиваль намечен на 10 августа.