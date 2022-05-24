Фестиваль «Молодая семья» в юбилейный двадцатый раз состоится в Нижнем Тагиле

Фестиваль «Молодая семья» в юбилейный двадцатый раз состоится в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Молодая семья» в юбилейный двадцатый раз состоится в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:25Свободное времяФото: 1MI
Определена программа фестиваля «Молодая семья» Нижнего Тагила. Много ярких конкурсов пройдет в его рамках.

Фестиваль направлен на укрепление и сплочение молодых семей, поддержку семейных традиций. В ходе масштабного мероприятия пройдут мастер-классы, конкурс народных промыслов и ремесел, кулинарный и спортивный конкурс, конкурс моды и стиля.

Ярким финалом фестиваля станет гала-концерт. Во время концерта состоится вручение наград победителям конкурсов, итоги которых подведет компетентное жюри.

Организует фестиваль управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Тагила и МБУ «Городской дворец молодежи». Присоединиться к празднику могут молодые (от 18 до 35 лет) супружеские пары с детьми. Заявки можно послать с 15 мая по 30 июня по адресу molodaysemy@yandex.ru. Сам фестиваль намечен на 10 августа.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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