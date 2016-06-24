Празднования выпускных в Нижнем Тагиле пройдут под охраной органов правопорядка

По информации пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское», правоохранительные органы следят за общественным порядком во время проведения праздничных мероприятий. В школах прошли собрания педагогов и родителей с участием сотрудников полиции, на которых обсуждались организация и проведение торжественных мероприятий, с целью предотвращения возможных правонарушений. Кроме того образовательные учреждения были проверены на антитеррористическую безопасность и взрывобезопасность.

Уточняется, что во время проведения выпускных вечеров, территории, прилегающие к образовательным учреждениям, будут находиться под контролем дополнительных экипажей полиции, а также неподалеку от школ будет производиться патрулирование нарядами ППС и ДПС.

Помимо этого, сотрудники полиции побеседовали с работниками торговых точек, которые находятся около образовательных учреждений. Им напомнили об административной ответственности за реализацию спиртной продукции несовершеннолетним.

В общей сложности участие в выпускных вечерах примут 2650 девятиклассников и 1282 одиннадцатиклассников, а также их педагоги и родители.

Школьное время закончилось в этом году для многих выпускников. А это значит, что пора выбирать по какому пути следует идти дальше. Куда же пойти учиться? Например, можно сходить на курсы парикмахеров. Ведь дополнительные знания никогда не помешают.