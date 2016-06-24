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Празднования выпускных в Нижнем Тагиле пройдут под охраной органов правопорядка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Празднования выпускных в Нижнем Тагиле пройдут под охраной органов правопорядка

24 июня 2016, 11:10Свободное время
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