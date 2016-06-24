Туристический слёт профсоюзов работников образования состоялся в пригороде Нижнего Тагила (ФОТО)
Туристический слёт профсоюзных организаций работников образования двенадцати школ Нижнего Тагила состоялся накануне в посёлке Антоновский.
Работники образования, разделённые на команды, соревновались в различных туристических дисциплинах. Педагоги плавали на катамаранах, разжигали костры, ставили палатки, стойко переносили испытания, связанные с туристическими походами, сообщают представители профсоюзного комитета МБОУ СОШ №144.
Вместе с педагогами жили походной жизнью глава профсоюзного комитета работников образования Кузнецова Людмила и глава управления образования Администрации Нижнего Тагила Игорь Юрлов, рассказали учителя.
Команды-победители общего зачёта в конце слёта были награждены памятными призами, сообщают представители профсоюза.
Хочется от души поблагодарить организаторов слёта и выразить надежду, что такие туристические походы станут доброй традицией тагильских педагогов поделились представители профсоюзного комитета МБОУ СОШ №144.
ФОТО: Профсоюзный комитет МБОУ СОШ №144
© Эрик Х., TagilCity.ru