Туристический слёт профсоюзов работников образования состоялся в пригороде Нижнего Тагила (ФОТО)

Работники образования, разделённые на команды, соревновались в различных туристических дисциплинах. Педагоги плавали на катамаранах, разжигали костры, ставили палатки, стойко переносили испытания, связанные с туристическими походами, сообщают представители профсоюзного комитета МБОУ СОШ №144.