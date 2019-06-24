Уральские туристы начали портить декорации к сериалу «Угрюм-река»

Сериал будут снимать в деревне Каменка на берегу реки Чусовая, там уже построены декорации. Однако до начала съемок объекты начинают портить туристы. Необычные строения привлекают внимание сплавляющихся по реке, туристы делают остановку, чтобы посмотреть декорации поближе. После себя они, по словам местных жителей, оставляют много мусора.

Нет, лучше пакет повесить на ручку амбара. Так ведь оригинальнее. Нужно непременно оставить свой след. Здесь был Вася. А как иначе зачекиниться в столь интересном месте? рассказала местная жительница порталу Е1.