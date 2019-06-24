Уральские туристы начали портить декорации к сериалу «Угрюм-река»
Жительница Первоуральска, где «Мосфильм» планирует снимать сериал «Угрюм-река», рассказала, что туристы начали портить декорации, пишет портал Е1.
Сериал будут снимать в деревне Каменка на берегу реки Чусовая, там уже построены декорации. Однако до начала съемок объекты начинают портить туристы. Необычные строения привлекают внимание сплавляющихся по реке, туристы делают остановку, чтобы посмотреть декорации поближе. После себя они, по словам местных жителей, оставляют много мусора.
Нет, лучше пакет повесить на ручку амбара. Так ведь оригинальнее. Нужно непременно оставить свой след. Здесь был Вася. А как иначе зачекиниться в столь интересном месте? рассказала местная жительница порталу Е1.
Напомним, что 16-серийный фильм будет снимать режиссер Юрий Мороз, работавший над «Каменской», главные роли исполнят знаменитые актеры. Действие сериала «Угрюм-река» разворачивается на рубеже XIX–XX веков, во время «золотой лихорадки» в Сибири.