Работа фотографа из Нижнего Тагила попала в итальянский Vogue

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Работа фотографа из Нижнего Тагила Алексея Латкина попала в Vogue Italia. Об этом он написал на своей странице в instagram.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам Алексея, он на протяжении года отправлял свои работы в журнал, однако лишь сейчас его фотографии приняли.
Первая моя публикация в VOGUE Italia. И сразу в двух ролях — и как фотографа, и как модели, рассказал Алексей.
Также фотограф рассказал, что публикация в издании подобного уровня придает особый азарт, и поблагодарил своего наставника и возлюбленную.
Не знаю как вам, но я безумно счастлив, что стал на ступеньку ближе к Цели. Как говорят у нас на клубе — публикации в Vogue придают азарт, написал Алексей.
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