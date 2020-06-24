Работа фотографа из Нижнего Тагила попала в итальянский Vogue

По словам Алексея, он на протяжении года отправлял свои работы в журнал, однако лишь сейчас его фотографии приняли.

Первая моя публикация в VOGUE Italia. И сразу в двух ролях — и как фотографа, и как модели, рассказал Алексей.

Также фотограф рассказал, что публикация в издании подобного уровня придает особый азарт, и поблагодарил своего наставника и возлюбленную.