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Международный день шахмат отметили в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Opera snimok 2018 07 23 164450 www.youtube.com

Международный день шахмат отметили в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:40Свободное время
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