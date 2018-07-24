Международный день шахмат отметили в Нижнем Тагиле

В рамках празднования шахматно-шашечный центр города организовал акцию «В шахматы играют все» в Театральном сквере.

Желающих поучаствовать в мероприятии оказалось немного.

Инструктор-методист шахматно-шашечного центра считает, что это связано с тем, что тагильчане не приучены заниматься интеллектуальным спортом.