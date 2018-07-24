Международный день шахмат отметили в Нижнем Тагиле

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20 июля 2018 года в Нижнем Тагиле отметили Международный день шахмат.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил-ТВ»
В рамках празднования шахматно-шашечный центр города организовал акцию «В шахматы играют все» в Театральном сквере.
Желающих поучаствовать в мероприятии оказалось немного.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Инструктор-методист шахматно-шашечного центра считает, что это связано с тем, что тагильчане не приучены заниматься интеллектуальным спортом.
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