Образовательная программа VK Fest анонсирована социальной сетью «ВКонтакте»
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Команда VK Fest анонсировала образовательную программу фестиваля на 28 и 29 июля. В специально отведенной зоне под названием «Лекторий» в течение двух дней для гостей будут проведены познавательные лекции, круглые столы и мастер-классы от успешных и интересных людей в неформальной обстановке.
Хэдлайнерами зоны «Лекторий» станут Максим Фадеев, Николай Картозия, Маргарита Мамун, Александр Невзоров и Елена Летучая. С 28 по 29 июля гости смогут узнать полезную информацию по различным направлениям от успешных и известных людей.
В проекте Sci Pop Slam в форме стендапа выступят учёные и популяризаторы науки, а в зоне VK Team пройдёт серия выступлений о работе сервисов социальной сети, особенностях трудоустройства и секретах работа службы поддержки.
Пополнят образовательную программу проект «Город будущего», экскурсии в виртуальной реальности по Эрмитажу и атомной электростанции, мастер-классы по печатной графике, живописи и мозаике, лекции о шведской литературе, сообщает пресс-служба социальной сети.
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