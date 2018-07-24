Образовательная программа VK Fest анонсирована социальной сетью «ВКонтакте»

Хэдлайнерами зоны «Лекторий» станут Максим Фадеев, Николай Картозия, Маргарита Мамун, Александр Невзоров и Елена Летучая. С 28 по 29 июля гости смогут узнать полезную информацию по различным направлениям от успешных и известных людей.

В проекте Sci Pop Slam в форме стендапа выступят учёные и популяризаторы науки, а в зоне VK Team пройдёт серия выступлений о работе сервисов социальной сети, особенностях трудоустройства и секретах работа службы поддержки.