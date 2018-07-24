Посвященная Владимиру Высоцкому скульптура появится в Екатеринбурге

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В столице Урала днем 24 июля состоится открытие новой скульптурной экспозиции – катушки с кинопленкой, за которой тянется стальная лента длиной в девять метров. Арт-объект посвящен барду Владимиру Высоцкому.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: E1.RU
Вся скульптура будет величиной с человеческий рост. На ленте будут размещать различные цитаты из произведений исполнителя в зависимости от времени года.
Местом размещения объекта стал бизнес-центр «Высоцкий». Известно, что на открытие приедет сын барда Никита Высоцкий, а также музыкант Александр Скляр и основатель музея Владимира Высоцкого Андрей Гавриловский.
Музыкант Александр Скляр и сын поэта после открытия скульптуры будут сидеть в составе жюри на отборочном конкурсе молодых авторов-исполнителей. Также к жюри присоединится Александр Пантыкин. Музыканты-победители конкурса поедут на рок-фестиваль «Нашествие».
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Рядом с бизнес-центром уже есть скульптура Владимира Высоцкого, открытая в 2006 году.
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