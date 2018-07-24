Юные тагильчане приглашаются на праздник «Киндерград» в День города

Центральная городская библиотека, которая в этом году отмечает столетие, в День города – 11 августа – приглашает гостей на торжество, которое пройдет с 14:00 до 17:00 в Театральном сквере.

На этот раз юные посетители «испекут» именинный торт, поучаствуют в «библиотечных гонках», будут запечатлены в образе путешественника в фотосалоне «Ветер странствий». Кроме того, ребята встретятся с Незнайкой и компанией, побывают в роли сказочника.

Ребята смогут побывать в мультяшной Тилимилитрямдии, разгадать тайны замка Хогвартс, поучаствовать в чемпионате по книгоборью «100 пудов»,рассказали в Центральной городской библиотеке.