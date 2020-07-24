В Нижнем Тагиле драмтеатр ставит спектакль о Демидовых

По задумке режиссёра Игоря Булыгина, события будут разворачиваться не только в Нижнем Тагиле, но также в Туле, Екатеринбурге и дворцах Санкт-Петербурга. Действующие лица постановки — от кузнецов и простолюдинок до фрейлин и царей.