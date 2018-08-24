Пользователи «Одноклассников» выберут лучшего исполнителя «Новой Волны»
Пользователи социальной сети «Одноклассники» смогут отдать голос за одного из участников международного конкурса молодых исполнителей «Новая Волна» при помощи специального приложения, которое уже запущено в сети.
«Новая волна» пройдёт в Сочи с 4 по 9 сентября. На протяжении всего конкурса пользователи «Одноклассников» смогут выбрать лучшего исполнителя при помощи специального приложения для голосования, которое запущено в социальной сети.
Помимо голосования, зрители шоу смогут прослушать треки конкурсантов и прочитать их краткую биографию. Голоса принимаются один раз в день за одного исполнителя, сообщает пресс-служба социальной сети. По итогам голосования лучший артист получит «Приз зрительских симпатий от Одноклассников». Он будет вручён на церемонии закрытия «Новой волны» 9 сентября.
Также пользователи социальной сети смогут наблюдать прямые трансляции с международного конкурса, не покидая «Одноклассники» и в живую услышать выступления известных артистов.