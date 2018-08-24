Пользователи «Одноклассников» выберут лучшего исполнителя «Новой Волны»

«Новая волна» пройдёт в Сочи с 4 по 9 сентября. На протяжении всего конкурса пользователи «Одноклассников» смогут выбрать лучшего исполнителя при помощи специального приложения для голосования, которое запущено в социальной сети.

Помимо голосования, зрители шоу смогут прослушать треки конкурсантов и прочитать их краткую биографию. Голоса принимаются один раз в день за одного исполнителя, сообщает пресс-служба социальной сети. По итогам голосования лучший артист получит «Приз зрительских симпатий от Одноклассников». Он будет вручён на церемонии закрытия «Новой волны» 9 сентября.