Призёры Олимпиады по борьбе встретились с юными борцами в Нижнем Тагиле

24 августа начинающие борцы из Нижнего Тагила, Режа и Каменска-Уральского встретились и пообщались с серебряным призёром Олимпийских игр 1976 года, чемпионом Европы и мира Владимиром Чебоксаровым, серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года Рустамом Тотровым и его наставником заслуженным тренером России Сергеем Воробьёвым.

Спортсмены поделились с молодыми борцами опытом и дали советы на будущее. Будущие чемпионы, в свою очередь, рассказали гостям, как прошли сборы, о своих успехах на ковре, сообщает «Тагильский рабочий». В конце встречи было сделано общее фото, а чемпионы раздали детям автографы на память.