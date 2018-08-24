Призёры Олимпиады по борьбе встретились с юными борцами в Нижнем Тагиле
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Призёры Олимпийских игр встретились с юными борцами из городов Свердловской области во время учебно-тренировочного сбора, который проходил на базе школы олимпийского резерва №3 в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
24 августа начинающие борцы из Нижнего Тагила, Режа и Каменска-Уральского встретились и пообщались с серебряным призёром Олимпийских игр 1976 года, чемпионом Европы и мира Владимиром Чебоксаровым, серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года Рустамом Тотровым и его наставником заслуженным тренером России Сергеем Воробьёвым.
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Спортсмены поделились с молодыми борцами опытом и дали советы на будущее. Будущие чемпионы, в свою очередь, рассказали гостям, как прошли сборы, о своих успехах на ковре, сообщает «Тагильский рабочий». В конце встречи было сделано общее фото, а чемпионы раздали детям автографы на память.
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