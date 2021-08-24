Постановщики из Санкт-Петербурга создадут сказку «Морозко» в тагильском Театре кукол

Постановщики из Санкт-Петербурга режиссеры Александр и Тамара Стависские, а также художник Светлана Струкова, создадут новогоднюю сказку «Морозко» для Театра кукол в Нижнем Тагиле, сообщили в театре.

Мы давно мечтали поработать с Александром Яновичем и Тамарой Рахматулаевной. Это режиссеры-педагоги, которые воспитали большое количество кукольников, настоящие легенды. Несомненно, работа над спектаклем «Морозко» будет прекрасным опытом для артистов, рассказала директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачева. Главный режиссер театра Наталья Молоканова отметила, что Александр Стависский ее мастер и учитель. Для артистов, считает Молоканова, это возможность получить новые знание и отточить мастерство. Планируется, что в новой сказке не будет актеров, которые работают живым планом. Это будет «очень кукольный спектакль». Главный упор будет сделан на кукол. Сам Стависский отметил, что планирует сохранить дух традиционных кукольных постановок, но не исключает экспериментов с ширмами, декорациями и куклами. Работа над постановкой начнется в ноябре, а премьера намечена на конец декабря в рамках новогодней кампании.

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