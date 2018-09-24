Посмертная выставка Виталия Воловича открылась в Екатеринбурге

Посетители смогут познакомиться с книжными иллюстрациями к «Слову о полку Игореве», «Ричарду III», «Роману о Тристане и Изольде», сагам Ирландии и Исландии. Выставка будет открыта до 17 октября, сообщает «ЕТВ» .

Советский и российский художник Виталий Волович ушёл из жизни в возрасте 90 лет. Работы художника представлены в музеях изобразительных работ не только России, но и мира.