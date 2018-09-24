Посмертная выставка Виталия Воловича открылась в Екатеринбурге

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В столице Свердловской области открылась выставка, посвящённая творчеству советского и российского художника Виталия Воловича, на которой представлены 34 работы мастера.
Сюжеты: Екатеринбург
В выставочном зале «Витраж» Екатеринбургской детской школы искусств №2 начала работу выставка, посвящённая творчеству Виталия Воловича.
Посетители смогут познакомиться с книжными иллюстрациями к «Слову о полку Игореве», «Ричарду III», «Роману о Тристане и Изольде», сагам Ирландии и Исландии. Выставка будет открыта до 17 октября, сообщает «ЕТВ».
Советский и российский художник Виталий Волович ушёл из жизни в возрасте 90 лет. Работы художника представлены в музеях изобразительных работ не только России, но и мира.
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