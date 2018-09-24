Пожилые тагильчане познакомились с сервисами интернета для обмена и общения
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В центральной библиотеке Нижнего Тагила в рамках месячника, посвящённого Дню пенсионера, прошли занятия, на которых пенсионеры научились использоваться возможности сети интернет для обмена информацией и общения.
Сюжеты: Нижний Тагил
21 сентября пожилые читатели центральной библиотеки Нижнего Тагила познакомились с полезными ресурсами сети интернет и научились правильной работе с ними.
После теоретической лекции, посвящённой коммуникативным сервисам, участники мероприятия приступили к практической части – зарегистрировали почтовый ящик и научились искать друзей в социальных сетях.
Как сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки, занятие прошло в рамках мероприятий посвящённых Дню пенсионера.
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