В Нижнем Тагиле первокурсники отметят Всемирный день туризма
Сегодня, 14:47Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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27 сентября в рамках празднования Всемирного дня туризма первокурсники образовательных учреждений Нижнего Тагила примут участие в квестах, сообщает администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для студентов будет организован квест PRO ГОРОД, включающий в себя три игры. Участникам необходимо выполнить задания квестов «Демидовский Тагил», «Художественный Тагил» и «Героический Тагил», посвященных истории города.
Старт мероприятия — в НТГСПИ в 10.30. В 13.30 на набережной Тагильского пруда состоится посвящение ребят в студенты. В мероприятии примет участие мэр Владислав Пинаев.
Для того, чтобы стать участником фест-квеста PRO ГОРОД, нужно до 17.00 25 сентября бланк заявки отправить на почту sweet-gm@yandex.ru (в теме письма указать «Заявка на квест»).
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