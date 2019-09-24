В Нижнем Тагиле первокурсники отметят Всемирный день туризма

Для студентов будет организован квест PRO ГОРОД, включающий в себя три игры. Участникам необходимо выполнить задания квестов «Демидовский Тагил», «Художественный Тагил» и «Героический Тагил», посвященных истории города.

Старт мероприятия — в НТГСПИ в 10.30. В 13.30 на набережной Тагильского пруда состоится посвящение ребят в студенты. В мероприятии примет участие мэр Владислав Пинаев.