Скелет пятиметровой рыбы обнаружен на берегу Городского пруда в Екатеринбурге

Скелет пятиметровой рыбы обнаружен на берегу Городского пруда в Екатеринбурге
Скелет пятиметровой рыбы обнаружен на берегу Городского пруда в Екатеринбурге
Сегодня, 18:34Свободное времяФото: 1MI
Скелет гигантской рыбы заметили прохожие на берегу Городского пруда в Екатеринбурге. Они гуляли вблизи стадиона «Динамо». Длина скелета достигает пяти метров, высота — один метр.

Как стало известно позже, автором данной скульптуры является местный художник. Он попросил сохранить в тайне его имя, однако смысл арт-объекта все же пояснил. У гигантской рыбы, по словам художника, две составляющие. Одна символизирует обмеление пруда из-за ремонта моста, а вторая затрагивает тему муляжей. Уралец отметил, что в мире большое количество муляжей, которые окружают каждого человека, пишет Е1.

Напомним, в конце августа Екатеринбург украсила новая инсталляция из переработанного мусора. Ее перед торговым центром «Мега»создал популярный художник Рома Бантик.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
арт-объектпрудрыбаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы