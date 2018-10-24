170 участников собрались на фестивале «Искусство без границ» в Нижнем Тагиле

Всего на фестиваль, который проводится для пожилых людей и инвалидов, приехали более 170 человек из 14 организаций по соцзащите.

Фестиваль включал два направления – выставку декоративно-прикладного искусства и выступление творческих коллективов.

На выставке были представлены коллективные и авторские работы подопечных социальных центров. Лучшим произведениями были признаны работы творческой мастерской «Горница», а также клубов «Океан идей», «Мастерица», «Волшебная бумага».