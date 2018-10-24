170 участников собрались на фестивале «Искусство без границ» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:00Свободное времяФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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В пансионате «Тагильский» прошел фестиваль «Искусство без границ». На мероприятие приехали представители восьми муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа.
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего на фестиваль, который проводится для пожилых людей и инвалидов, приехали более 170 человек из 14 организаций по соцзащите.
Фестиваль включал два направления – выставку декоративно-прикладного искусства и выступление творческих коллективов.
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На выставке были представлены коллективные и авторские работы подопечных социальных центров. Лучшим произведениями были признаны работы творческой мастерской «Горница», а также клубов «Океан идей», «Мастерица», «Волшебная бумага».
Среди творческих коллективов, выступавших на сцене фестиваля, были отмечены тагильчане из клуба «Танцуют все» с танцем «Завалинка» и гости из Верхней Салды, представлявшие клуб «Людмила», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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