Какао и двухметровые охранники. Стал известен райдер Егора Крита в Екатеринбурге

Источник издания сообщает, что Крид хочет передвигаться на автомобиле S-класса. В список желаемых моделей вошли BMW Long, Mercedes 222 или Mercedes G с датой выпуска не раньше 2015 года. При этом водитель обязательно должен быть мужчиной.

Ещё одним требованием стали восемь охранников ростом не менее 190 см. Двое из них должны будут сопровождать Крида, остальные работать на концерте.