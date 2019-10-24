Какао и двухметровые охранники. Стал известен райдер Егора Крита в Екатеринбурге
Сегодня, 21:56Свободное времяФото: egorkreed / instagram.com
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Стали известны условия райдера певца Егора Крида, который выступит в Екатеринбурге 18 ноября, пишет Е1.
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Источник издания сообщает, что Крид хочет передвигаться на автомобиле S-класса. В список желаемых моделей вошли BMW Long, Mercedes 222 или Mercedes G с датой выпуска не раньше 2015 года. При этом водитель обязательно должен быть мужчиной.
Ещё одним требованием стали восемь охранников ростом не менее 190 см. Двое из них должны будут сопровождать Крида, остальные работать на концерте.
Из еды певец предпочитает пасту с креветками, индейку, имбирно-малиновый чай и, а также обязательным пунктом в райдере стало какао.
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