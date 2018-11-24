Центральная городская библиотека Нижнего Тагила отметила 100-летие

23 ноября в честь дня рождения библиотеки в Театре кукол прошла конференция «100 лет: осознание прошлого, предчувствие будущего», которая собрала около 200 библиотекарей из Нижнего Тагила, Москвы, Екатеринбурга, Кушвы, Омска и Рязани.

После конференции гости из других городов были приглашены на трамвайную экскурсию по городу.

Торжественная часть прошла во дворце культуры «Юбилейный». Библиотекарей поздравил глава города Владислав Пинаев, который вручил сертификат на 200 тыс. рублей директору ЦГБ Наталье Якимовой. Также мэр вручил сотрудникам библиотеки несколько почетных грамот главы города. Директор ЦГБ Наталья Якимова получила почетную грамоту губернатора Свердловской области.