Артисты из Театра Юного Зрителя устроили детям новогоднее представление (ФОТО)

22 декабря в медицинском колледже артисты из Театра Юного Зрителя, при поддержке студентов колледжа и волонтеров местного отделения «Молодой Гвардии Единой России», устроили детям из д/д №5, «Малахит», «Антоновский», реабилитационных центров «Радуга» и «Улыбка» новогоднее интерактивное представление.

Перед концертом с поздравительной речью выступили секретарь НТМО ВПП «Единая Россия» Маслов Александр Викторович и руководитель молодой гвардии Лисина Мария. Они поздравили детей и всех остальных с наступающими новогодними Рождественскими праздниками и пожелали всем исполнения желаний в Новом году.

Актеры ТЮЗа показали ребятишкам Рождественскую сказку. А после сказки студенты медицинского колледжа, переодевшиеся в разных сказочных персонажей, пригласили детей к елочке, где детишки пели песенки, играли в игры, рассказывали Деду Морозу стихи, а он в награду дарил сладкие новогодние подарки.