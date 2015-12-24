Дед Мороз рассказал, о каких подарках мечтают взрослые

Об этом на пресс-конференции рассказал сам Дед Мороз, приехав в Москву из Крыма, где гостил несколько дней: зажигал елки, встречался с детьми, побывал в детдомах. Он сразу заверил, что не позволит никому сорвать приход Нового года:

Никакие санкции не могут помешать празднику. Лично у меня нет проблем в общении с коллегами из других стран. Я уже встречался с Санта-Клаусом, финским Йоулупукки, французским Пером Ноэлем. Впереди поездка в Грецию.

Предстоит Деду Морозу встретиться и с лидерами некоторых государств и с российскими депутатами и представителями правительства. Что касается недавних сообщений о том, что на Украине предлагают Новый год заменить Рождеством, отменить Деда Мороза, российский Дедушка сказал об этом так:

В Советском Союзе тоже Новый год запрещали, но в итоге советской власти нет, а праздник остался.

Сам волшебник верит, что политики в конце концов найдут точки соприкосновения. Ведь именно мирного неба над головой просят в каждом третьем письме к нему и дети, и взрослые.

В год в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге приходит примерно 3 млн писем.

Как бы взрослые ни старались оградить детей от всего, что происходит в мире, они все слышат и понимают, - говорил волшебник. - Меня очень сильно волнуют детские письма, начинающиеся словами: «Дедушка, когда же наступит мир?

Много писем с просьбами детей излечить их близких от тяжелых недугов.

Эта тема ранит меня в самое сердце, - сокрушается Дедушка. - К сожалению, мои возможности не всесильны. Мы с внучкой Снегурочкой занимаемся благотворительностью, помогаем больным детям и взрослым, как можем, вселяем в них оптимизм и желание быть сильными и преодолевать любые недуги.

Самая распространенная из материальных просьб - подарить на праздник iPhone 6. Причем просят суперсовременный гаджет в основном дети дошкольного и младшего школьного возраста.

Искренне удивляюсь, зачем детям такая техника, - покачал головой Дедушка. - Там столько функций, которые малышам просто будут не нужны и не интересны.

В то же время Дед Мороз вспомнил, что самые популярные новинки техники у него просили во все времена.

10-20 лет назад тоже хотели разную технику: музыкальные инструменты, телевизоры, видеомагнитофоны. То, что на пике моды.

А еще, признался волшебник, девушки просят послать им хороших мужей. А молодые люди - погасить кредиты.

Но тут я уж не во все дела людские буду вмешиваться, поскольку без труда не выловишь и рыбку из пруда. Нужно отвечать за свои поступки» предупредил Дед Мороз.

Сам он поедет встречать Новый год на Родину - в Великий Устюг. Причем отмечать его он будет 36 раз - по количеству часовых поясов.