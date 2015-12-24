Главную новогоднюю елку России открыли на Соборной площади Кремля

Главную новогоднюю елку России, украшенную в стиле советских времен, торжественно открыли на Соборной площади в Кремле в четверг.

Мы в 15-й раз проводим это мероприятие по поручению президента. В этот раз мы пригласили сюда ребят из кадетских корпусов Москвы, мы вместе сейчас повесим игрушки, дадим им подарки и поблагодарим за работу рассказал журналистам в четверг заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Качанов.

Он также добавил, что уберут елку с площади 22 января, после крещенских праздников.

Как правило, когда елка демонтируется, она не идет на утилизацию, она идет на сувенирную продукцию пояснил Качанов.