Главную новогоднюю елку России открыли на Соборной площади Кремля
Главную новогоднюю елку России доставили в столицу из Московской области. Она будет украшать Соборную площадь до 22 января. После демонтажа елка пойдет на сувениры.
Главную новогоднюю елку России, украшенную в стиле советских времен, торжественно открыли на Соборной площади в Кремле в четверг.
Мы в 15-й раз проводим это мероприятие по поручению президента. В этот раз мы пригласили сюда ребят из кадетских корпусов Москвы, мы вместе сейчас повесим игрушки, дадим им подарки и поблагодарим за работу рассказал журналистам в четверг заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Качанов.
Он также добавил, что уберут елку с площади 22 января, после крещенских праздников.
Как правило, когда елка демонтируется, она не идет на утилизацию, она идет на сувенирную продукцию пояснил Качанов.
Главную новогоднюю елку России доставили в столицу 18 декабря из Московской области. Критериями выбора стали ее размеры и визуальная привлекательность: правильная форма кроны и равномерная окраска хвои. Высота дерева должна быть не менее 30 метров, а диаметр ствола не менее 0,6 метра, поэтому возраст ели должен быть не менее 80 лет — именно к этому моменту дерево достигает нужных размеров.