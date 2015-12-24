В Нижнем Тагиле 25 декабря будет открыт ледовый городок на Театральной площади (ФОТО)

К этому радостному дню площадь оделась разноцветными гирляндами и украсилась ледяными фигурами. Горки и различные аттракционы порадуют тагильскую ребятню. Всё подсвечено разноцветными огнями. Зелёная красавица уже готова и только и ждёт народ, чтобы показать себя со всех сторон.