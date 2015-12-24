В Нижнем Тагиле 25 декабря будет открыт ледовый городок на Театральной площади (ФОТО)
24 декабря 2015, 21:35Свободное времяДенис Таратонов
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Долгожданное событие случится завтра на Театральной площади. Там будет открыта главная ёлка Нижнего Тагила. Открытие пройдёт с участием главы города Сергея Носова. Это событие — отличный повод получить позитивные впечатления на все выходные.
Сюжеты: Нижний Тагил
К этому радостному дню площадь оделась разноцветными гирляндами и украсилась ледяными фигурами. Горки и различные аттракционы порадуют тагильскую ребятню. Всё подсвечено разноцветными огнями. Зелёная красавица уже готова и только и ждёт народ, чтобы показать себя со всех сторон.
Всё это великолепие будет торжественно представлено тагильчанам завтра, 25 декабря, в 17:30. Все желающие могут прийти и оценить красоту ледового городка в этом году.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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