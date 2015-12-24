В России назвали самые популярные в 2015 году книги

На первом месте в списке значится «Планета воды» Бориса Акунина с проданным тиражом 168 тысяч экземпляров. На втором месте книга «Марсианин» Энди Вейера, ставшая основной для фильма Ридли Скотта. Третье место с проданными 103 тысячами экземпляров заняло произведение «Виноваты звёзды», также ставшее основной для полнометражного кино.

В топ-10 самых популярных в 2015 году книг также числятся «Метро 2035» Дмитрия Глуховского, «До встречи с тобой» Джоджо Мойес, «1984» Оруэлла, «Убить пересмешника» Харпер Ли, «Шантарам» Грегори Дэвид Робертса, «Бегущий в лабиринте» Джеймса Дэшнера и «Щегол» Донны Тарт.