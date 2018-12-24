Бесплатная электричка до Верхотурья будет ходить для паломников 30 декабря
Сегодня, 14:56Свободное времяФото: pixabay.com
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Для верующих, желающих посетить праздничную службу, из Екатеринбурга до Верхотурья будет ездить бесплатная электричка.
30 и 31 декабря в Верхотурье и в селе Меркушино будут проходить праздничные богослужения, посвященные Симеону Верхотурскому. В эти дни для верующих, которые захотят приехать на службу, будет запущен бесплатный электропоезд.
Богослужения проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщается на сайте Екатеринбургской епархии. Там же можно найти расписание электричек.
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