Юные тагильчанки выступили в финале всероссийского конкурса «Синяя птица»

В финал конкурса девочки прошли по решению жюри, также по результатам зрительского голосования финалисткой конкурса стала гимнастка Анастасия Ильина. Эфир прошел 23 декабря на канале «Россия-1».

В финале юные артистки выступили с Юрием Башметом и Федором и Виктором Добронравовыми. В число победителей тагльчанкам войти не удалось.