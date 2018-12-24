Юные тагильчанки выступили в финале всероссийского конкурса «Синяя птица»
Сегодня, 12:13Свободное времяФото: группа проекта «Синяя птица»/vk.com/tvptica
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Юные тагильчанки выступили в финале конкурса «Синяя птица», однако не вошли в число победителей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В финал конкурса девочки прошли по решению жюри, также по результатам зрительского голосования финалисткой конкурса стала гимнастка Анастасия Ильина. Эфир прошел 23 декабря на канале «Россия-1».
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В финале юные артистки выступили с Юрием Башметом и Федором и Виктором Добронравовыми. В число победителей тагльчанкам войти не удалось.
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