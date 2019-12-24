Ургант высмеял «Уральские пельмени» из-за роста цен на водку
Сегодня, 09:32Свободное времяФото: Первый канал
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Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале высмеял «Уральские пельмени» из-за роста цен на крепкие алкогольные напитки.
Ведущий рассказал, что в СМИ появилась информация о подорожании водки с 215 до 230 рублей за пол-литра. Ведущий пошутил, что подорожание приведет к «грустным последствиям».
Люди перестанут смеяться на концертах «Уральских пельменей», люди перестанут выступать на концертах «Уральских пельменей»,сказал Ургант.
Ранее «Уральские пельмени» в своем шоу пошутили над тагильскими медиками.
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