Американцы испугались, впервые увидев Чебурашку, и не узнали советского Винни-Пуха (ВИДЕО)

Американский сайт BuzzFeed организовал новый эксперимент. На этот раз студенческой молодежи демонстрировали мультфильмы из России.

Для просмотра подопытным пришлось обходиться без знания языка, поэтому угадывать, что происходит на экране, они могли скорее по картинке и музыке.

Первым был продемонстрирован мультфильм «Чебурашка». Одни из подопытных нашли неизвестного науке зверя симпатичным, другие пугающим.

Мне нравится этот парень! Он такой грустный, когда ищет друзей поделилась одна из зрительниц.

Он такой милый днём, а вот ночью был бы чертовски пугающим так описал Чебурашку студент.

Крокодила Гену встретили под возгласы «Вау!». Правда, одна из зрительниц перепутала Гену с динозавром, а другая так и не смогла разобраться в настроении персонажа: «Он огорчён или доволен?».

Следом американцам показали «Ну, погоди!».

Зрителей больше всего удивило, что персонажи детского мультика курят. Увидев волка с папиросой «Беломор», одна из студенток удивилась:

Почему они прикуривают сигарету не с того конца? Так курят русские? Вот это хардкор!.

Заяц всем понравился: «Не курит, ездит на велосипеде».

Советского Винни-Пуха американцы сразу не узнали, но назвали «очаровательным мишкой».

В восторге остались зрители и от другого косолапого – из современного мультфильма «Маша и медведь». Все сошлись во мнении, что он сможет «научить жизни» девчонку-проказницу.