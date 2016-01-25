Ансамбль фольклорной песни «Соловейка» дал концерт в честь Татьянина дня (ВИДЕО)
25 января 2016, 17:55Свободное времяMaurice
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25 января ГАУ «КЦСОН Тагилстроевского района г.Нижний Тагил» с замечательным концертом посетил нижнетагильский ансамбль фольклорной песни «Соловейка» - блистательный в своей самобытности коллектив, известный уже далеко за пределами Нижнего Тагила и снискавший массу поклонников за незабываемое, душевное исполнение народных песен на различную тематику.
Сюжеты: Нижний Тагил
С заводным приплясом исполнив несколько хороводных и плясовых песен, творческий коллектив продемонстрировал прекрасный музыкальный репертуар, искренне порадовав своих зрителей талантливыми вокальными переливами под мастерскую игру на народных инструментах и окунув людей старшего поколения в яркую, праздничную атмосферу!
© TagilCity.ru по материалам ГАУ «КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил»
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