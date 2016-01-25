Ансамбль фольклорной песни «Соловейка» дал концерт в честь Татьянина дня (ВИДЕО)

С заводным приплясом исполнив несколько хороводных и плясовых песен, творческий коллектив продемонстрировал прекрасный музыкальный репертуар, искренне порадовав своих зрителей талантливыми вокальными переливами под мастерскую игру на народных инструментах и окунув людей старшего поколения в яркую, праздничную атмосферу!