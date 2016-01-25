Команда КВН из Нижнего Тагила будет участвовать в Высшей лиге КВН (ФОТО)

Тагильчане были отобраны для участия в Высшей лиге по результатам выступления на международном фестивале команд КВН «КиВиН-2016», завершившегося в субботу в Сочи.

Это означает, что во время трансляций игр Высшей лиги КВН на федеральных телеканалах, тагильчане смогут увидеть и поболеть за команду «Урал». Сезон игр начнётся уже 16 февраля, а команда из Тагила будет выступать 18 марта.

Портал TagilCity.ru поздравляет тагильских КВНщиков с этим достижением и отмечает, что это будет не первое появление наших юмористов на федеральных телеканалах. Осенью прошлого года команда «Урал» принимала участие в голосящем «КиВиНе» на «Первом».

Тогда ребятам не удалось взять первый приз. TagilCity.ru вместе со всем городом с интересом будет следить за тем, что у тагильчан получится в Высшей лиге КВН.

Фото: социальные сети